20 Temmuz Dünya Satranç Günü Pamukkale'de Kutlandı

Spor

20 Temmuz Dünya Satranç Günü, Denizli'nin dünyaca ünlü doğal ve kültürel mirası Pamukkale'de kutlandı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ile Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın da katıldığı etkinlikte minik sporcular, Pamukkale travertenlerinde satranç oynadı.

UNESCO tarafından 20 Temmuz 1966'da ilan edilen Dünya Satranç Günü'nün 58. yıldönümü Pamukkale'de kutlandı. Pamukkale travertenlerinin eşsiz manzarasında düzenlenen etkinlikte, satranç tutkunları doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlikte hem profesyonel hem de amatör satranç oyuncuları bir araya gelerek, hamlelerini yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Satranç Günü'nün önemine değinerek, satrancın zihinsel gelişime olan katkılarını vurguladı. Tulay, satrancın her yaşta ve her yerde oynanabilecek bir spor olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin satranç tutkusunu daha da artırdığını ifade etti.

Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Pamukkale'nin tarihi ve doğal güzellikleri arasında düzenlenen bu etkinliğin, hem sporun hem de kültürel mirasın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. İlman, satranç sporuna olan ilgiyi artırmak için bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. - DENİZLİ