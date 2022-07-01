Öte yandan, organizasyonda serbest stilde bugün yapılan eleme müsabakalarının ardından 57 kiloda Ahmet Karavuş ve 65 kiloda da Mehmet Çelik yarı finalde rakiplerine yenildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma 'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik yarı finalde Gürcistanlı Luka Khutchya'yı (17-6) yenerek, finalde Ukraynalı İvan Prymachenko'nun rakibi oldu.

Kaynak: AA

Mücahit Çelik, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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