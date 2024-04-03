20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, yarın Çekya'da başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 4-6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2. tur elemelerinde Çekya, Portekiz ve İsviçre ile karşılaşacak.
Milliler, Kutna Hora kentinde gerçekleştirilecek eleme grubu karşılaşmalarını ilk sırada tamamlaması veya en iyi üç grup ikincisi arasına girmesi durumunda Sırbistan ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılma hakkı elde edecek.
Türkiye'nin maç programı şöyle:
Yarın:
TSİ 16.00 Portekiz-Türkiye
5 Nisan Cuma:
TSİ 16.00 Türkiye-İsviçre
6 Nisan Cumartesi:
TSİ 19.00 Türkiye-Çekya
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
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