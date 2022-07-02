20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası B Klasmanı'ndaki ilk maçında Gürcistan'a 35-27 mağlup oldu.
Bulgaristan'ın Varna kenti Palace of Culture And Sport Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 13-16 Gürcistan ekibi önde geçerken, Gürcistan karşılaşmayı da 35-27 kazandı.
EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B klasman ilk ayak maçlarında Türkiye, Avusturya, Hollanda, Slovakya, Gürcistan ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.
Şampiyona maçları sonunda gruplarını lider bitiren takımlar EHF Avrupa Şampiyonası'nda A klasmanına yükselecek.
Türkiye, organizasyonda yarın saat 15.00'te Hollanda ile karşılaşacak.
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