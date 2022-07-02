20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Bulgaristan 'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası B Klasmanı'ndaki ilk maçında Gürcistan 'a 35-27 mağlup oldu.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Gürcistan, Spor, Son Dakika

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