20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Son Dakika
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20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

02.07.2022 22:13
20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası B Klasmanı'ndaki ilk maçında Gürcistan'a 35-27 mağlup oldu.

20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası B Klasmanı'ndaki ilk maçında Gürcistan'a 35-27 mağlup oldu.

Bulgaristan'ın Varna kenti Palace of Culture And Sport Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 13-16 Gürcistan ekibi önde geçerken, Gürcistan karşılaşmayı da 35-27 kazandı.

EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B klasman ilk ayak maçlarında Türkiye, Avusturya, Hollanda, Slovakya, Gürcistan ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Şampiyona maçları sonunda gruplarını lider bitiren takımlar EHF Avrupa Şampiyonası'nda A klasmanına yükselecek.

Türkiye, organizasyonda yarın saat 15.00'te Hollanda ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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