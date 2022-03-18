20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

18.03.2022 16:07
20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Konya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Konya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen ve 51 ilden 550 sporcunun katıldığı şampiyonada, 8 sıklette müsabakalar yapıldı.

Şampiyonada 55 kiloda Ahmet Ekrem Taşkınoğlu, 60 kiloda Mert İlbars, 63 kiloda Azar Sarıyer, 67 kiloda Onur Yurtada, 72 kiloda Ömer Can Doğan, 77 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 82 kiloda Samet Yaldıran, 87 kiloda Eren Yıldırım, 97 kiloda Oktay Demir ve 130 kiloda da Talip Çiftçi birinci oldu.

Takım sıralamasında ise 115 puan toplayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları, Federasyon Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, Konya Güreş İl Temsilcisi Halil Karaçor ve eski milli güreşçiler tarafından verildi.

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Selçuklu, Türkiye, Konya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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