20 Yaş Altı Hentbol Takımı 23. Oldu

20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, sıralama maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada Yunanistan'ı seri 7 metre atışları sonucunda 35-34 mağlup eden milliler, bu sonuçla organizasyonu 23. sırada bitirdi.
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