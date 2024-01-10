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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Ankara'da Kamp Yaptı - Son Dakika
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Ankara'da Kamp Yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri 1. tur maçları öncesi milli takım Ankara'da kampa girdi. Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Kosova ve Romanya ile karşılaşacak. Kamp kadrosunda birçok genç yetenek yer alıyor.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Ankara\'da Kamp Yaptı
10.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:26
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur maçları öncesi Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri 1. tur maçları 23-27 Ocak tarihlerinde, Ankara'da oynanacak.

Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Kosova ve Romanya ile karşılaşacak.

Milli takımın kamp kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Dilay Özdemir, Defne Devrim, Beril Çoban, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Ece Yılmaz, Eylül Durgun, Selen Köse, Liza Safronova, Bianka İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Begüm Kaçmaz, Nisan Barut, Gülsüm Nur Yavuz, Bade Levent, Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef, Sare Özge Özaslan

Kaynak: AA
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