20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Spor

SALON: Hristo Botev

HAKEMLER: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

TÜRKİYE: Liza, Bilge, Beren, Eylül, Begüm, Dilay, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Nisan, Şevval, Selin, Selen)

İTALYA: Sassolini, Piomboni, Monaco, Adigwe, Bosso, Manfredini, Bardaro (L) (Moroni, Magnabosco, Micheletti, Esposito, Ndoye)

SETLER: 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11

SÜRE: 117 dakika

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Sofya'da oynanan final mücadelesini TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert de izledi.

BAKAN BAK'TAN 20 YAŞ ALTI KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalinde İtalya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Sofya'da oynanan finalinde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum. Genç sporcuların azmi ve başarısı, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor. Kazanılan şampiyonlukta emeği geçen tüm oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyorum. 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımına bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının devamını diliyorum."