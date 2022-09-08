Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı

Tarih belli oldu! TOGG'un ardından bir yerli otomobil daha yollara çıkıyor

Putin'in tahıl sitemine Erdoğan'dan yanıt: Haklı olduğu bir konu var

Futbolculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen futbolculardan biri olan Arjantinli forvet Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için dün akşam İstanbul'a geldi.

TAKIM ARKADAŞININ EŞİYLE YASAK AŞK YAŞAMIŞTI

9 yıl önce Sampdoria'da beraber forma giydiği Maxi Lopez'in eşi olan Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan ardındansa dünya evine giren 29 yaşındaki forvetin, Atatürk Havalimanı'nda çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

ICARDI KAMERALARA FENA YAKALANDI

Kameraların kendisini görüntülediği anlarda yanından geçen bir kadına kilitlenen ve yürürken takip eden Mauro Icardi'nin o anları kameralara anbean yansırken, görüntüleri paylaşarak yorumlarda bulunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Icardi hızlı başladı" yorumlarında bulundu.