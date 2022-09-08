Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı - Son Dakika
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Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı

08.09.2022 15:05

2013 yılında takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi olan Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan ve Nara ile dünya evine giren Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Dün akşam İstanbul'a gelen Arjantinli forvetin havalimanında önünden geçen bir kadına kilitlendiği ve attığı bakışlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından, "Icardi hızlı başladı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Futbolculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen futbolculardan biri olan Arjantinli forvet Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için dün akşam İstanbul'a geldi.

TAKIM ARKADAŞININ EŞİYLE YASAK AŞK YAŞAMIŞTI

9 yıl önce Sampdoria'da beraber forma giydiği Maxi Lopez'in eşi olan Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan ardındansa dünya evine giren 29 yaşındaki forvetin, Atatürk Havalimanı'nda çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

ICARDI KAMERALARA FENA YAKALANDI

Kameraların kendisini görüntülediği anlarda yanından geçen bir kadına kilitlenen ve yürürken takip eden Mauro Icardi'nin o anları kameralara anbean yansırken, görüntüleri paylaşarak yorumlarda bulunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Icardi hızlı başladı" yorumlarında bulundu.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında 'hızlı başladı!' yorumu yapıldı - Son Dakika


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