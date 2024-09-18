2018 Doğumlu Voleybolcu Adayları Antalya'da Antrenmanlara Başladı - Son Dakika
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2018 Doğumlu Voleybolcu Adayları Antalya'da Antrenmanlara Başladı

2018 Doğumlu Voleybolcu Adayları Antalya\'da Antrenmanlara Başladı

Kepez Belediyespor Kulübü, anasınıflarından seçilen 2018 doğumlu çocukları sporcu adayı olarak antrenmanlara başlattı. Yeteneği tespit edilen 30 öğrenci arasından 15'ine voleybol eğitimi veriliyor.

18.09.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Anasınıflarına gidilerek seçilen 2018 doğumlu voleybolcu adayları, Antalya'da Kepez Belediyespor Kulübü'nün en küçük sporcu adayı olarak antrenmanlara başladı.

Kepez Belediyespor Kulübü, antrenörlerinin anasınıfı öğrencileri arasından seçtiği 2018 doğumlu minikler, sporcu adayı olarak antrenmanlara başladı. 2023-2024 eğitim sezonunda gerçekleştirilen yetenek taraması sonucu belirlenen 30 öğrenci, yapılan ölçümler sonrasında 15'e düşürüldü. Seçilen çocuklar ilköğretim okuluna başlarken, bir yandan da Turgut Özal Spor Salonu'nda voleybol eğitimlerine tabi tutuluyor. Kepez Belediyespor Kulübü, 2024-2025 eğitim ve öğretim sezonunda da okullarda yetenek taraması gerçekleştirecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2018 Doğumlu Voleybolcu Adayları Antalya'da Antrenmanlara Başladı - Son Dakika

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