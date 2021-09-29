Romanya'da düzenlenen 2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde gruptaki maçlarını yenildi.

Romanya'nın Cluj kentinde devam eden şampiyonada Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Pembe Gül Özkaya ve Simay Kulakçeken'nin bulunduğu A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, H Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Hollanda'ya 3-2 kaybetti.

İbrahim Gündüz, Abdullah Yiğenler, Batuhan Ulucak ve Tugay Yılmaz'dan oluşan A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı ise E Grubu'nda Danimarka ve Portekiz'e 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.