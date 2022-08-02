Efeler 09 SFK sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda giyeceğimiz formalarımız dün itibariyle tanıtıldı. Siyah formamız; EFE'ndi Forma, yeşil formamızın adı üzerindeki siyah beyazlı şerit detayıyla Memleket Sevdası, beyaz formamız ise; Aydın 'ımızın katma değerli nimetleri olan 'Pamuk-Zeytin-İncir' adlarını aldı. Büyük beğeni alan tasarımlarıyla yeni sezonda giyeceğimiz formalarımızın taraftar için satışı ise önümüzdeki günlerde yapılacak planlamalar doğrultusunda satışa sunulmadan önce resmi sayfalarımızdan duyurusu yapılacak" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Efeler 09 SFK'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı - Son Dakika

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