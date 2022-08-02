Efeler 09 SFK'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı - Son Dakika
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Efeler 09 SFK'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı

02.08.2022 10:09
Efeler 09 SFK'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı

2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nün (SFK) yeni sezon formaları görücüye çıktı.

2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nün (SFK) yeni sezon formaları görücüye çıktı.

Efeler 09 SFK sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda giyeceğimiz formalarımız dün itibariyle tanıtıldı. Siyah formamız; EFE'ndi Forma, yeşil formamızın adı üzerindeki siyah beyazlı şerit detayıyla Memleket Sevdası, beyaz formamız ise; Aydın'ımızın katma değerli nimetleri olan 'Pamuk-Zeytin-İncir' adlarını aldı. Büyük beğeni alan tasarımlarıyla yeni sezonda giyeceğimiz formalarımızın taraftar için satışı ise önümüzdeki günlerde yapılacak planlamalar doğrultusunda satışa sunulmadan önce resmi sayfalarımızdan duyurusu yapılacak" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Efeler, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 SFK'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı - Son Dakika

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