Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapılacak - Son Dakika
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Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapılacak

31.08.2022 12:08
Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapılacak

2022 Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı, 4 Eylül Pazar günü Kilis'te düzenlenecek.

2022 Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı, 4 Eylül Pazar günü Kilis'te düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanlar Offroad Spor Kulübünün (KAROFF) organize edeceği yarış, saat 11.30'da başlayacak.

Kupanın 2. ayağında 18 araç start alacak. Organizasyon 4,8 kilometre uzunluğundaki "1516 Mercidabık Zaferi" adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından saat 17.30'da ödül töreniyle son bulacak.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Eylül, Kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapılacak - Son Dakika
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