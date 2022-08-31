Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Geri Çekilmesi İçin 'Öğretmene Saygı' Eylemlerine Başlıyor: 'Sınavlı ya da Sınavsız Bu Kanun Tarihin...

Kaynak: AA

Akdeniz, Eylül, Kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.