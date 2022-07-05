2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarış heyecanı devam ediyor - Son Dakika
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2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarış heyecanı devam ediyor

05.07.2022 20:39
2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarış heyecanı devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarış heyecanı sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarış heyecanı sürüyor.

Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından düzenlenen şampiyonada, yarışlar altın, gümüş, bronz ve zümrüt olmak üzere 4 grupta yapılıyor. İçmeler mevkisinde 61 ülkeden 276 sporcu katıldığı organizasyonda, yelkenciler en iyi dereceyi elde etmek için mücadele ediyor.

Çekişmeli geçen yarışlarda, sporcuların birbiri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.

Özellikle ilk altı yarış sonunda altın gruba girenler arasındaki mücadele oldukça çekişmeli geçti.

Şampiyonada, yarın son gün yarışlarının ardından dereceye girenler belirlenip düzenlenecek törenle kupaları verilecek.

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Kaynak: AA

İçmeler, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarış heyecanı devam ediyor - Son Dakika

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