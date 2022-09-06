A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı devirdi

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika ile karşılaştı. Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu , TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin , Furkan Korkmaz , Cedi Osman , Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 37-30 önde tamamlarken, karşılaşmadan da 78-63'lük skorla galip ayrıldı.

Kaynak: İHA

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