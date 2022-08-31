A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

31.08.2022 17:19
A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.

Ay-yıldızlı takımın grubunda Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Belçika ve Bulgaristan bulunuyor.

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Kaynak: AA

basketbol, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Basketbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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