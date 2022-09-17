İspanya ile Fransa EuroBasket finalinde kozlarını paylaşacak - Son Dakika
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İspanya ile Fransa EuroBasket finalinde kozlarını paylaşacak

17.09.2022 09:59

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket yarı finalinde ev sahibi Almanya'yı 96-91 yenen İspanya, Polonya karşısında 41 sayı üstünlükle kazanan Fransa ile finalde karşılaşacak. EuroBasket 2022 final maçı 18 Eylül Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan yarı final mücadelesinde, turnuvada 3 kez şampiyon olan İspanya ile 17 yıl sonra yarı finale kalan ev sahibi Almanya karşı karşıya geldi. Almanlar karşısında iyi bir son çeyrek oynaya İspanyollar, final biletini kaptı. Bir diğer yarı final mücadelesinde ise Polonya karşısında galip gelen Fransa, rahat bir şekilde finale yükseldi. Alınan sonuçlarla birlikte finalin isimleri İspanya - Fransa oldu.

SON ÇEYREKTE FİNAL BİLETİNİ KAPTILAR

Almanya - İspanya arasında yarı finale yakışır bir mücadele yaşanırken maçın ilk yarısını 51-46 önde kapatan Almanya, üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya kadar yükselterek üçüncü çeyreği 71-61 önde kapattı. Son çeyreğe iyi başlayan ve 77-77 beraberliği yakalayan İspanya, karşılaşmayı 96-91 kazanarak final biletini kaptı. Almanya'da sergilediği 30 sayı, 8 asistlik performansı ile Dennis Schröder mağlubiyeti önleyemedi. Maçı adeta elleriyle veren Almanlar büyük bir üzüntü yaşadı.

FRANSA ZORLANMADI

Bir diğer yarı final mücadelesi ise Polonya ve Fransa arasında oynandı. Fransızların ilk saniyeden itibaren sağladığı üstünlük maç sonuna kadar devam etti. Polonya karşısında 54-95 skorla rahat bir maç geçiren Fransızlar, final biletine kolay ulaştı.

MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2022 final maçı 18 Eylül Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

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SON DAKİKA: İspanya ile Fransa EuroBasket finalinde kozlarını paylaşacak - Son Dakika
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