2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu

14.09.2022 10:49
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 100-90 yenen İspanya ile Yunanistan'ı 107-96 mağlup eden Almanya yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmelerinden ilki belli oldu. Finlandiya'yı 100-90 yenen İspanya ile Yunanistan'ı 107-96 mağlup eden Almanya, yarı finalde karşılaşacak. Turnuva tarihinde 3 şampiyonluğu bulunan İspanya için yarı final sürpriz olmazken, Almanlar 17 sene sonra ilk kez yarı final heyecanı yaşayacak.

GERİDEN GELDİLER

İspanya'nın Finlandıya'ı mağlup ettiği maçta soyunma odasına 43-52 skorla 9 sayı geride girdi. Son çeyrekte üstünlüğü ele alan İspanyollar 107 sayı atarak 11. kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldiler.

2 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU BULUNAN YUNANİSTAN ŞAMPİYONA'YA VEDA ETTİ

Daha önce 2 Avrupa Basketbol Şampiyonluğu'na sahip Yunanistan, Almanya karşısında ayakta kalamadı. Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 3 top çalması galibiyet için yeterli olmadı.

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Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu - Son Dakika
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