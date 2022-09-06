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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

06.09.2022 22:36
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

Grupta bugün oynanan maçlarda Belçika'yı 78-63 yenen A Milli Takım ile Karadağ'ı 82-65 mağlup eden İspanya, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

A Grubu'nda dördüncü maçların sonuçları şöyle:

Belçika- Türkiye: 63-78

Karadağ-İspanya: 65-82

Gürcistan- Bulgaristan: 80-92

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda dördüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. Puan
İspanya431359299607
Türkiye431334306287
Karadağ422300305-56
Belçika422295303-86
Bulgaristan413347386-395
Gürcistan413308344-365

Son maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda yarın oynanacak beşinci ve son maçlar maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

17.15 Bulgaristan-Belçika

20.00 Gürcistan-Karadağ

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Karadağ'ı yenmesiyle A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Karadağ'ı yenmesiyle A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Kaynak: AA

Milli Takım, Karadağ, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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