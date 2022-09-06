2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

Grupta bugün oynanan maçlarda Belçika'yı 78-63 yenen A Milli Takım ile Karadağ'ı 82-65 mağlup eden İspanya, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

A Grubu'nda dördüncü maçların sonuçları şöyle:

Belçika- Türkiye: 63-78

Karadağ-İspanya: 65-82

Gürcistan- Bulgaristan: 80-92

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda dördüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

Milli Takım, Karadağ, İspanya, Spor, Son Dakika

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