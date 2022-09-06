2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

06.09.2022 00:02
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Hırvatistan- Estonya: 73-70

Büyük Britanya- Yunanistan: 77-93

Ukrayna- İtalya: 84-73

D Grubu

Polonya- İsrail: 85-76

Çekya- Hollanda: 88-80

Sırbistan- Finlandiya: 100-70

4. maçların programı

A, B, C ve D gruplarında yarın oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

14.30 Belçika-Türkiye

15.00 Hollanda-Polonya

15.15 Estonya-Büyük Britanya

15.30 Bosna Hersek-Fransa

17.15 Karadağ-İspanya

18.00 Yunanistan-Ukrayna

18.15 Macaristan-Litvanya

18.30 Finlandiya-Çekya

20.00 Gürcistan-Bulgaristan

21.30 Almanya-Slovenya

22.00 İtalya-Hırvatistan

22.00 İsrail-Sırbistan

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Kaynak: AA

Büyük Britanya, Hırvatistan, Finlandiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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