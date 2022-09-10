Basketbolda Türkiye-Fransa milli maçından notlar - Son Dakika
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Basketbolda Türkiye-Fransa milli maçından notlar

10.09.2022 13:10
Basketbolda Türkiye-Fransa milli maçından notlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı.

Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi.

Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.

Shane Larkin yok

A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı.

Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

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Kaynak: AA

basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

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