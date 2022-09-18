2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası

18.09.2022 23:34
2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan finalde, turnuvadaki tek şampiyonluğuna 2013'te ulaşan Fransa ile 3 şampiyonluğu bulunan İspanya karşılaştı.

İlk çeyreği 23-14 önde geçen İspanya, devre arasına 2,5 dakika kala farkı 21 sayıya (47-26) çıkardı. Fransa kalan bölümde 11-0'lık seri yakalayınca soyunma odasına İspanya'nın 47-37'lik üstünlüğüyle gidildi.

3. periyoda Yabusele'nin art arda sayılarıyla başlayan Fransa, 3 dakika içinde farkı 3 sayıya (49-46) indirdi. Fakat İspanya, hücum ribauntlarından bulduğu ikinci şans basketleri ve 3 sayı çizgisindeki isabetli atışlarıyla son 10 dakikaya 66-57 önde başladı.

Juancho Hernangomez ve Brown'ın etkili oyunuyla farkı kapanmasına izin vermeyen İspanya, sahadan 88-76 galip ayrıldı.

İspanya, 2009, 2011 ve 2015'ten sonra tarihinin 4. Avrupa şampiyonluğuna uzandı. İspanya böylece son 6 turnuvada 4. kez şampiyon oldu.

İspanya'yı galibiyete, 9'da 7 üç sayı isabetiyle attığı 27 sayının yanı sıra 5 de ribaunt alan Juancho Hernangomez ve 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Brown taşıdı.

Fransa cephesindeyse Fournier 23 sayı, Heurtel 16 sayı, 7 asist ve Yabusele 13 sayı, 6 asistle oynadı.

3'üncülük maçında ise ev sahibi Almanya, Polonya'yı 82-69 mağlup etti. Almanya böylece 2. sırada bitirdiği 2005'ten bu yana şampiyonadaki en iyi derecesini elde etti.

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İspanya ile Fransa EuroBasket finalinde kozlarını paylaşacak İspanya ile Fransa EuroBasket finalinde kozlarını paylaşacak 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Kaynak: AA

basketbol, İspanya, Almanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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