TBF'den milli basketbolcu Shane Larkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TBF'den milli basketbolcu Shane Larkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

08.09.2022 19:30
TBF'den milli basketbolcu Shane Larkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in tedavisine başlandığı ve Fransa ile yapılacak son 16 turu maçında forma giyip giymeyeceğinin son kontrollerin ardından belli olacağı duyuruldu.

2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in tedavisine başlandığı ve Fransa ile yapılacak son 16 turu maçında forma giyip giymeyeceğinin son kontrollerin ardından belli olacağı duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonada İspanya ile oynanan A Grubu 5. ve son maçının ardından sakatlığı nedeniyle İstanbul'a gelen Larkin'in son durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Erkek Takımı oyuncularımızdan Shane Larkin, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan İspanya müsabakasının ardından Türkiye'ye dönerek Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edildi. Tedavisine başlanan milli oyuncunun, 10 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak."

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Kaynak: AA

Shane Larkin, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TBF'den milli basketbolcu Shane Larkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBF'den milli basketbolcu Shane Larkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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