Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, sezon boyunca gerçekleşen testler ve 2022 Eğirdir Türkiye Kupası 'nda gençler kategorisinde yapılan müsabakaların sonuçları baz alınarak 5 sporcu, Romanya'da düzenlenecek organizasyona katılma hakkı elde ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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