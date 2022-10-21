Real Madrid'in yıldızı Benzema'dan Ankaragücülü paylaşım! Eski futbolcuya çok sinirlendi - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı Benzema'dan Ankaragücülü paylaşım! Eski futbolcuya çok sinirlendi

21.10.2022 22:18
Real Madrid'in yıldızı Benzema'dan Ankaragücülü paylaşım! Eski futbolcuya çok sinirlendi

2022 Ballon d'Or'u kazanan Real Madrid'in başarılı yıldızı Karim Benzema sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli santrfor, kendisi için "Fransa için Mbappe, Benzema'dan çok daha önemli." diyen Ankaragücü'nün eski futbolcusu Jerome Rothen'e sert cevap verdi. Yaptığı paylaşımda Rothen'in Ankaragücü formasıyla bir fotoğrafını kullanan Fransız yıldız, "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" dedi.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren 2022 Ballon d'Or ödülüne layık görülmüştü. Fransız yıldız kendisi için yorum yapan eski futbolcu Jerome Rothen'e sert çıkıştı.

"MBAPPE, BENZEMA'DAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Bir dönem Ankaragücü forması giyen eski futbolcu Jerome Rothen, Karim Benzema için "Fransa için Mbappe, Benzema'dan çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

"KONSANTRE OL"

Bu sözlere sinirlenen Fransız yıldız, Rothen'in Ankaragücü forması giydiği bir görselini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" dedi. Golcü futbolcu ardından yaptığı paylaşımda ise Ballon d'Or'u kazandığı sırada çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

Benzema'dan Ankaragücülü paylaşım! Eski futbolcuya fena yüklendi
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Karim Benzema, Real Madrid, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Real Madrid'in yıldızı Benzema'dan Ankaragücülü paylaşım! Eski futbolcuya çok sinirlendi - Son Dakika
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