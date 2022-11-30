İran'ı tek golle deviren ABD turu kaparak son 16 turunda Hollanda'nın rakibi oldu - Son Dakika
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İran'ı tek golle deviren ABD turu kaparak son 16 turunda Hollanda'nın rakibi oldu

30.11.2022 00:18

ABD, 2022 Dünya Kupası B Grubu son maçında İran'ı 1-0'lık skorla geçti. İngiltere'nin arkasından 2. sırayı elde eden ABD, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.

İran ile ABD, 2022 Dünya Kupası B Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ABD tek golle kazanarak turnuvada son 16'ya yükseldi.

PULUSİC TURU GETİRDİ

Karşılaşmada iki takım da etkili pozisyonlar yakalarken ABD'ye galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pulusic kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken ABD, Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.

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ABD, GRUBU 2. SIRADA BİTİRDİ

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda son maçında ABD, İran'ı yenerek İngiltere'nin ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi. ABD'nin bu turda rakibi Hollanda oldu.

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SON DAKİKA: İran'ı tek golle deviren ABD turu kaparak son 16 turunda Hollanda'nın rakibi oldu - Son Dakika
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