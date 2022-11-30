İran'ı tek golle deviren ABD turu kaparak son 16 turunda Hollanda'nın rakibi oldu

İran ile ABD, 2022 Dünya Kupası B Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ABD tek golle kazanarak turnuvada son 16'ya yükseldi.
Karşılaşmada iki takım da etkili pozisyonlar yakalarken ABD'ye galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pulusic kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken ABD, Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.
2022 Dünya Kupası B Grubu'nda son maçında ABD, İran'ı yenerek İngiltere'nin ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi. ABD'nin bu turda rakibi Hollanda oldu.
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