Ünlü hocadan futbolcusu hakkında Katar'ı sallayan söz: Dudaktan öpüşüyoruz - Son Dakika
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Ünlü hocadan futbolcusu hakkında Katar'ı sallayan söz: Dudaktan öpüşüyoruz

09.12.2022 09:24

2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Arjantin ile karşılaşacak Hollanda'da teknik direktör Louis Van Gaal zorlu maç öncesi ilginç açıklamalar yaptı. Kendisi için "Birlikte çalıştığım en kötü hoca." diyen Arjantinli Di Maria'ya cevap veren Gaal, "Bunu söylemesine çok üzüldüm. Yanımda Depay oturuyor. O da o zamanlar Manchester United'daydı ve aynı şeyleri yaşadık, şimdi Depay'la dudaktan öpüşüyoruz." dedi.

Arjantin ile Hollanda, 2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DEPAY İLE DUDAKTAN ÖPÜŞÜYORUZ"

Kendisi için "Birlikte çalıştığım en kötü hoca." diyen Arjantinli yıldız Angel Di Maria'ya cevap veren Gaal, "Angel Di Maria'nın bunu söylemesine çok üzüldüm. Yanımda Memphis Depay oturuyor. O da o zamanlar Manchester United'daydı ve aynı şeyleri yaşadık, şimdi Depay'la dudaktan öpüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR TEKNİK DİREKTÖR SEBEPSİZ OLARAK BUNU YAPMAZ"

Hollandalı hoca açıklamasının devamında ise, "İnsanlar gülüyor ama Depay'ı o dönem Manchester United'da hücumcular listesinde son sıraya koymuştum. Bir teknik direktör sebepsiz olarak bunu yapmaz. Belki de yanlış bir karardı. Bakalım Arjantin maçında birbirimize ne kadar iyi davranacağız." dedi.

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Louis van Gaal, Hollanda, Memphis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü hocadan futbolcusu hakkında Katar'ı sallayan söz: Dudaktan öpüşüyoruz - Son Dakika


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