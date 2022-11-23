Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı

23.11.2022 15:20

2022 Dünya Kupası F Grubu ilk karşılaşmasında Fas ile Hırvatistan golsüz berabere kaldı. Hırvatistan'da Luka Modric, üç farklı 10 yıllık dönemde (2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler) hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Hırvatistan, F Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

MÜCADELE TAT VERMEDİ

Karşılaşma boyunca iki takım da pozisyon üretmekte zorluk çekerken sahadaki oyun futbolseverlere tat vermedi. İki takım da 90 dakika sonunda gol bulamazken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı

MODRIC'TEN BÜYÜK BAŞARI

Hırvatistan'ın dünyaca ünlü futbolcusu Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarihe geçti. Deneyimli futbolcu, üç farklı 10 yıllık dönemde (2000'ler, 2010'lar & 2020'ler)hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu.

Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı
YORUMLAR
500
Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu 2022 FIFA Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası

Hırvatistan, Katar, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Düzce, 5.9 şiddetindeki depremin ardından 138 artçı deprem daha yaşadı
15:59 Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu
15:48 Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın davetine göğsünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı
15:21 Yorumcu Mehmet Demirkol'un Düzce depreminden sonra verdiği tavsiye tepki topladı: Uzman olmadığınız konularda bilgi vermeyin
14:58 Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı
14:51 Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı
14:47 Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen haber! Yeni bölüm 3 hafta sonra gelecek
14:30 Mustafa Sarıgül'den kahkahaya boğan Çorum gafı! Videoyu izleyenler duyduklarına inanamadı
14:09 HDP'li vekiller, Pençe-Kılıç Harekatı'nı protesto etmek için gittikleri Suruç'a alınmadı! Bekleyiş sürerken gerginlik tırmandı
13:24 Deprem sırasında esrarengiz görüntü! Dağların arasından bir anda yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 16:38:10. #1.12#
SON DAKİKA: Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement