Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Hırvatistan, F Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

MÜCADELE TAT VERMEDİ

Karşılaşma boyunca iki takım da pozisyon üretmekte zorluk çekerken sahadaki oyun futbolseverlere tat vermedi. İki takım da 90 dakika sonunda gol bulamazken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

MODRIC'TEN BÜYÜK BAŞARI

Hırvatistan'ın dünyaca ünlü futbolcusu Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarihe geçti. Deneyimli futbolcu, üç farklı 10 yıllık dönemde (2000'ler, 2010'lar & 2020'ler)hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu.