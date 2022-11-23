İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması halinde futbolculara verilecek prim dudak uçuklattı! - Son Dakika
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İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması halinde futbolculara verilecek prim dudak uçuklattı!

23.11.2022 11:59

2022 Dünya Kupası'na 6-2'lik İran galibiyetiyle başlayan İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması halinde futbolculara verilecek prim çok konuşuldu. Federasyonun, İngiltere Milli Takımı'ndaki her bir futbolcuya şampiyon olunması durumunda 500 bin pound ödeyeceği belirtti. Bazı futbolseverler 2018'deki şampiyonada primin 250 bin pound olduğunu hatırlatırken, bu rakamın 500 bin pounda çıkmasını yüksek buldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na en fantastik başlangıcı yapan takımlardan biri İngiltere oldu. İran'ı 6-2'lik skorla geçen İngilizler, kupayı kazanmaları halinde yüksek miktarda prim kazanacak.

500 BİN POUND PRİM VERİLECEK

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanması durumunda her bir futbolcuya 500 bin pound prim verilecek.

Bu para Dünya Kupası'nı kazandırır! İngiltere'nin her bir futbolcusuna vereceği prim olay ol

MİKTARI YÜKSEK BULANLAR VAR

2008'deki şampiyonada futbolculara 250 bin pound prim verildiğini belirten İngiliz futbolseverlerden bazıları, rakamdaki artışı fazla bularak federasyonu eleştirdi.

YORUMLAR
500
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İngiltere milli futbol takımı, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması halinde futbolculara verilecek prim dudak uçuklattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması halinde futbolculara verilecek prim dudak uçuklattı! - Son Dakika
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