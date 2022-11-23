İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması halinde futbolculara verilecek prim dudak uçuklattı!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na en fantastik başlangıcı yapan takımlardan biri İngiltere oldu. İran'ı 6-2'lik skorla geçen İngilizler, kupayı kazanmaları halinde yüksek miktarda prim kazanacak.

500 BİN POUND PRİM VERİLECEK

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanması durumunda her bir futbolcuya 500 bin pound prim verilecek.

MİKTARI YÜKSEK BULANLAR VAR

2008'deki şampiyonada futbolculara 250 bin pound prim verildiğini belirten İngiliz futbolseverlerden bazıları, rakamdaki artışı fazla bularak federasyonu eleştirdi.