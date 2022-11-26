Katar'da sakatlanınca paramparça oldu! Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bırakıyor

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Fransız yıldız Lucas Hernandez, sakatlanarak Avustralya maçına devam edememişti. Dünyaca ünlü futbolcu için büyük ses getiren bir iddia ortaya atıldı.
Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre, Avustralya maçında sakatlanan Lucas Hernandez futbolu bırakmayı düşünüyor. Kariyerinde daha önce de önemli sakatlıklar yaşayan futbolcuyu bu kararından vazgeçirmek için yakın çevresi ve annesi devreye girdi.
Lucas Hernandez'in annesi Laurence Py'nin yıldız futbolcuyu bu kararından büyük ölçüde vazgeçirdiği belirtildi. Bayern Münih forması giyen Hernandez'in Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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