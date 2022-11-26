Katar'da sakatlanınca paramparça oldu! Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bırakıyor - Son Dakika
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Katar'da sakatlanınca paramparça oldu! Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bırakıyor

26.11.2022 18:58
Katar'da sakatlanınca paramparça oldu! Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bırakıyor

2022 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Fransa'nın yıldızı Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşünüyor. 26 yaşındaki ismi bu fikrinden vazgeçirmek için yakın çevresi ve annesi Laurence Py'nin uğraş verdiğini ve büyük ölçüde Hernandez'in futbolu bırakmayacağı belirtildi.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Fransız yıldız Lucas Hernandez, sakatlanarak Avustralya maçına devam edememişti. Dünyaca ünlü futbolcu için büyük ses getiren bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre, Avustralya maçında sakatlanan Lucas Hernandez futbolu bırakmayı düşünüyor. Kariyerinde daha önce de önemli sakatlıklar yaşayan futbolcuyu bu kararından vazgeçirmek için yakın çevresi ve annesi devreye girdi.

ANNESİ VAZGEÇİRECEK

Lucas Hernandez'in annesi Laurence Py'nin yıldız futbolcuyu bu kararından büyük ölçüde vazgeçirdiği belirtildi. Bayern Münih forması giyen Hernandez'in Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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SON DAKİKA: Katar'da sakatlanınca paramparça oldu! Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bırakıyor - Son Dakika
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