İngiliz futbolculara selam veren Mbappe, karşılık alamayınca yaşadığı şoku gülerek atlatmaya çalıştı - Son Dakika
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İngiliz futbolculara selam veren Mbappe, karşılık alamayınca yaşadığı şoku gülerek atlatmaya çalıştı

12.12.2022 16:00

Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere-Fransa mücadelesinin ardından ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı. Karşılaşmanın başlamasından hemen önce tünelde selam verdiği Kyle Walker ve Jordan Henderson tarafından selamının alınmaması üzerine şaşkınlık yaşayan Kylian Mbappe, rakiplerinin bu tavrı sonrası sağına soluna bakarak gülümsedi.

İngiltere ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği maçın ardından sosyal medyada gündeme gelen bir görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Tüm gözlerin üzerinde olduğu Kylian Mbappe'ye yapılan bu hareket oldukça ses getirdi. Maça çıkarken selam verdiği oyunculardan yanıt alamayan Mbappe'nin şaşkınlığını gizleyemedi.

MBAPPE'Yİ KÜÇÜMSEDİLER

Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala tünelde karşılaşan Mbappe ve İngiliz oyuncular arasında yaşanan bu olay futbolseverleri oldukça derinden etkiledi. Mbappe, Jordan Henderson'ın önünde Walker'a elini uzattı, ancak İngiliz yıldızlardan hiçbiri ona aldırış etmedi. Ve onu görmezden geldiler. O sırada eli uzun bir süre havada kalan Mbappe, olayın şokunu gülerek üzerinden atmaya çalıştı.

İngiliz futbolcuların hareketi, Mbappe'yi dumura uğrattı! Yaşadığı şoku gülerek atlatmaya çalıştı
İngiliz futbolcuların hareketi, Mbappe'yi dumura uğrattı! Yaşadığı şoku gülerek atlatmaya çalıştı

BİLEREK Mİ YAPTILAR ?

Yaşanan olaydan sonra Mbappe, biraz mahcup bir şekilde elini geri çekti. Walker'ın Mbappe'yi fark edip etmediği ya da rakibini bariz bir şekilde görmezden gelip gelmediği ise hala merak konusu.

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Kylian Mbappe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz futbolculara selam veren Mbappe, karşılık alamayınca yaşadığı şoku gülerek atlatmaya çalıştı - Son Dakika


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