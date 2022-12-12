İngiliz futbolculara selam veren Mbappe, karşılık alamayınca yaşadığı şoku gülerek atlatmaya çalıştı

İngiltere ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği maçın ardından sosyal medyada gündeme gelen bir görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Tüm gözlerin üzerinde olduğu Kylian Mbappe'ye yapılan bu hareket oldukça ses getirdi. Maça çıkarken selam verdiği oyunculardan yanıt alamayan Mbappe'nin şaşkınlığını gizleyemedi.

MBAPPE'Yİ KÜÇÜMSEDİLER

Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala tünelde karşılaşan Mbappe ve İngiliz oyuncular arasında yaşanan bu olay futbolseverleri oldukça derinden etkiledi. Mbappe, Jordan Henderson'ın önünde Walker'a elini uzattı, ancak İngiliz yıldızlardan hiçbiri ona aldırış etmedi. Ve onu görmezden geldiler. O sırada eli uzun bir süre havada kalan Mbappe, olayın şokunu gülerek üzerinden atmaya çalıştı.

BİLEREK Mİ YAPTILAR ?

Yaşanan olaydan sonra Mbappe, biraz mahcup bir şekilde elini geri çekti. Walker'ın Mbappe'yi fark edip etmediği ya da rakibini bariz bir şekilde görmezden gelip gelmediği ise hala merak konusu.