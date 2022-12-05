Dünya Kupası'nda attığı gollerle yıldızlaşan Cho Gue-Sung, kendisine gösterilen ilgiden bunalarak dış dünyayla iletişimi kesti

Toplantı bitti ama bu görüntü çok konuşulacak! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na olay hareket

Portekiz, Uruguay ve Gana'nın yer aldığı Dünya Kupası grubunu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Güney Kore'de bir isim tüm dikkatleri üzerine çekti.

TAKİPÇİ SAYISINDA İNANILMAZ ARTIŞ

Gana karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Cho Gue-Sung, sosyal medyada fırtınalar estirdi. Özellikle yakışıklılığıyla kadın hayran sayısında büyük artış yaşayan Sung, sosyal medyada 2.3 milyon takipçi sayısına ulaştı.

TELEFONUNU KAPATTI

Dünya Kupası öncesinde 20 bin takipçisi bulunan golcü futbolcu, kendisine gösterilen fazla ilgiden bunaldı ve turnuvaya odaklanabilmek için telefonunu kapattı. Cho Gue-Sung, Kore Ligi'nde çıktığı 35 maçta 21 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.