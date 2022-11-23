Maç öncesi görülmemiş protesto! Alman futbolcular ağızlarını kapattı, ortalık karıştı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uzun yıllar unutulmayacak protestolar yapılıyor. Milli marşını okumayan İranlı futbolculardan sonra Almanlar'dan da seremoni de bir protesto geldi.

GÖKKUŞAĞI YASAĞI

FIFA, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandının takmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İngiltere'de Harry Kane, 'One Love' bandını takacaktı ancak FIFA'nın uyarısıyla vazgeçmek zorunda kaldı.

ALMANLAR BANT TAKMADI

Alman futbolcular Japonya maçı öncesinde seremonide ağızlarını kapatarak FIFA'ya tepki gösterdi. Ayrıca kaptanlık pazubendi takılmadı.

"ONE LOVE" NEDİR?

"One Love" Dünya Kupası'nda takım kaptanlarının LGBTQ ile dayanışma için takmayı düşündüğü bir bant. One Love girişimi Hollanda tarafından oluşturuldu ve Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere tarafından desteklendi. FIFA, bu bandı takacak oyuncuların sarı kart göreceğini ve para cezası verileceğini açıklamıştı.