Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de taraftarlar, Messi'nin büyükannesinin evinin önüne giderek kutlama yaptı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de taraftarlar, Messi'nin büyükannesinin evinin önüne giderek kutlama yaptı

16.12.2022 10:37

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı yenerek finale yükselen Arjantin'de yüzlerce taraftar, soluğu Lionel Messi'nin büyükannesinin evinin önünde aldı. Arjantinli yıldızın büyükannesi, tezahüratlarda bulunan taraftarları camdan selamladı.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Arjantin, yarı final maçında Hırvatistan'ı mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arjantinli taraftarlar, soluğu ilginç bir adreste aldı.

MESSI'NİN BÜYÜKANNESİNİN EVİNE GİTTİLER

Arjantin'de futbolseverler Dünya Kupası'nda finalin gelmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Binlerce taraftar sokaklara dökülürken bir gurup Arjantinli de soluğu Lionel Messi'nin büyükannesinin evinin önünde aldı. Tezahüratlar yapan taraftarlara Messi'nin büyükannesi camdan el sallayarak cevap verdi.

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı, finalde Fransa'nın rakibi oldu. Katar'da düzenlenen dev turnuvanın finali 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.

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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de taraftarlar, Messi'nin büyükannesinin evinin önüne giderek kutlama yaptı - Son Dakika


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