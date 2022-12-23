Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda tarih yazan Lionel Messi'nin yeniden kulübe dönüp dönmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.

"BARCELONA'YA DÖNMESİNİ ÇOK İSTERİZ"

Tarihin en iyi futbolcusunun Lionel Messi olduğunu belirten Laporta, "Leo'nun bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz. Ancak şu anda o, PSG'nin oyuncusu ve kulübüyle bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

"BAKALIM ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ NELER GÖSTERECEK"

Laporta açıklamasında, "Leo, artık bir dünya şampiyonu ve tüm zamanların en iyi futbolcusu. Onun adına gerçekten çok mutluyuz. O, Barcelona'da yetişti ve herkesin bildiği oyuncu haline burada geldi. Leo'nun hala Barcelona'yı yürekten sevdiğine inanıyorum. Ona yeniden sahip olmayı tabii ki de isteriz. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek." dedi.