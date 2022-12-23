Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda

23.12.2022 10:49

Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin sezon sonu PSG ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken Katalan devinin başkanı Joan Laporta iddialara, "Ona yeniden sahip olmayı tabii ki de isteriz. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek." ifadeleriyle yanıt verdi. Laporta'nın Messi'ye açık kapı bırakması futbolseverleri heyecanlandırdı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda tarih yazan Lionel Messi'nin yeniden kulübe dönüp dönmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.

"BARCELONA'YA DÖNMESİNİ ÇOK İSTERİZ"

Tarihin en iyi futbolcusunun Lionel Messi olduğunu belirten Laporta, "Leo'nun bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz. Ancak şu anda o, PSG'nin oyuncusu ve kulübüyle bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

"BAKALIM ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ NELER GÖSTERECEK"

Laporta açıklamasında, "Leo, artık bir dünya şampiyonu ve tüm zamanların en iyi futbolcusu. Onun adına gerçekten çok mutluyuz. O, Barcelona'da yetişti ve herkesin bildiği oyuncu haline burada geldi. Leo'nun hala Barcelona'yı yürekten sevdiğine inanıyorum. Ona yeniden sahip olmayı tabii ki de isteriz. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek." dedi.

YORUMLAR
500
FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi

Lionel Messi, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Başındaki feste, "Osmanlı'nın torunuyuz" yazan adama Osmalı'nın kurucusu soruldu, verdiği yanıt şaşkınlık yarattı
10:45 Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda
10:33 Eylül ayında evlenen Tankurt Manas-Burcu Binici çifti boşanıyor! İhanet iddiaları sonrası ilk açıklama geldi
10:20 Sivas'ta dağ keçisini öldüren ve koruma alanında hayvan avlamaktan suçlanan şahıs, 250 bin lira para cezasına çarptırıldı
10:15 Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararını değerlendirdi: Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu, şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek
10:11 Kocasına "Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak" diyerek iğrenç sözlere imza atan Rus asker eşine uluslararası çapta yakalama kararı
10:04 Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi
09:57 Belçika'da "Yılın futbolcusu" seçilen Türk pasaportlu gol makinesi, Galatasaray'a imza atıyor
09:52 Akşener, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: Ocak ayında yine açlık sınırının altına düşecek, enflasyonla mücadele edilmesi lazım
09:45 Başak Dizer'in "Milan'da bir gece" paylaşımına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 11:26:32. #1.13#
SON DAKİKA: Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement