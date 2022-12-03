Dünya Kupası'nda ABD'yi deviren Hollanda, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu

Hollanda ile ABD, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Rahat bir galibiyet alan Portakallar, rakibini 3-1 mağlup etti.
Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Depay, 45+1. dakikada Blind ve 81. dakikada Dumfries getirdi. ABD'nin tek golü ise 76. dakikada Antalyasporlu Haji Wright'tan geldi.
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Hollanda'nın rakibi Arjantin- Avustralya maçının galibi olacak.
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