Dünya Kupası'nda ABD'yi deviren Hollanda, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda ABD'yi deviren Hollanda, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu

03.12.2022 20:07

Hollanda, Dünya Kupası son 16 turunda ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hollanda'nın rakibi Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.

Hollanda ile ABD, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Rahat bir galibiyet alan Portakallar, rakibini 3-1 mağlup etti.

HOLLANDA ZORLANMADI

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Depay, 45+1. dakikada Blind ve 81. dakikada Dumfries getirdi. ABD'nin tek golü ise 76. dakikada Antalyasporlu Haji Wright'tan geldi.

Bu 'Portakal' bir başka! Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

PORTAKALLAR ÇEYREK FİNALDE

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Hollanda'nın rakibi Arjantin- Avustralya maçının galibi olacak.

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