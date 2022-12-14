Hırvat yıldız Modric, Arjantin yenilgisi sonrası hakemleri hedef aldı: Verilen penaltı kesinlikle yanlış, oyunu tamamen değiştirdi

Hırvatistan Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Hırvat yıldız Luka Modric, maçın hakemi İtalyan Daniele Orsato'yu topa tuttu.

"EN KÖTÜLERDEN BİRİYDİ"

Modric yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR TURNUVA GEÇİRİYOR"

Messi'ye ayrı parantez açan Modric, "Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor." dedi.