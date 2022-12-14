Hırvatistan Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Hırvat yıldız Luka Modric, maçın hakemi İtalyan Daniele Orsato'yu topa tuttu.
Modric yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.
Messi'ye ayrı parantez açan Modric, "Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor." dedi.
Son Dakika › Spor › Hırvat yıldız Modric, Arjantin yenilgisi sonrası hakemleri hedef aldı: Verilen penaltı kesinlikle yanlış, oyunu tamamen değiştirdi - Son Dakika