2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın başlayacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 15 Kasım Pazartesi günü C, F ve I gruplarında 8, 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Elemelerde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Grubu:

22.45 Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti

22.45 Portekiz-Sırbistan

B Grubu:

22.45 Yunanistan-Kosova

22.45 İspanya-İsveç

H Grubu:

17.00 Malta-Slovakya

17.00 Slovenya- Kıbrıs Rum Kesimi

17.00 Hırvatistan-Rusya

J Grubu:

20.00 Lihtenştayn-Romanya

20.00 Ermenistan-Almanya

20.00 Kuzey Makedonya-İzlanda

15 Kasım Pazartesi:

C Grubu:

22.45 Kuzey İrlanda-İtalya

22.45 İsviçre-Bulgaristan

F Grubu:

22.45 İsrail-Faroe Adaları

22.45 İskoçya-Danimarka

22.45 Avusturya-Moldova

I Grubu:

22.45 San Marino-İngiltere

22.45 Arnavutluk-Andorra

22.45 Polonya-Macaristan

16 Kasım Salı:

D Grubu:

22.45 Finlandiya-Fransa

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

E Grubu:

22.45 Galler-Belçika

22.45 Çekya-Estonya

G Grubu:

22.45 Cebelitarık-Letonya

22.45 Karadağ-Türkiye

22.45 Hollanda-Norveç