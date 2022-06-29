2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

29.06.2022 22:47
2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Büyük Britanya'ya 6-0 yenildiZeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda dün Meksika'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında...

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Büyük Britanya'ya 6-0 yenildi

Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda dün Meksika'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 6-0 kaybeden Türkiye, grubu bir galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı.

Günün diğer maçlarında İspanya Avustralya'yı 4-1, Hollanda da Kazakistan'ı 6-0 mağlup etti.

Organizasyona yarın devam edilecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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