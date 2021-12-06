2022 Kar Voleybol Avrupa Turu'na Kahramanmaraş ev sahipliği yapacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybol Avrupa Turu'nda ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun bir ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek. Organizasyonun diğer ayağı ise 4-6 Mart'ta İtalya'da yapılacak.

TVF, 2017 yılından bu yana 5 kez Avrupa Etabı, 2 kez de Türkiye Şampiyonası olmak üzere kar voleybolu organizasyonları gerçekleştirmişti.

Ayrıca, 2018'de Avusturya'da düzenlenen ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı.