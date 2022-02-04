2022 NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na doğru

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3-5 Haziran'da düzenlenecek 2022 NAC (National Athletic Committee) Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na 500'den fazla sporcunun katılması bekleniyor.

NAC International Türkiye Başkanı Murat Düzgören, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına, şampiyonanın Türkiye'de yapılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bodrum'da yapılacak organizasyonun Türkiye'de özel mahiyette gerçekleştirilecek ilk şampiyona özelliği taşıdığını belirten Düzgören, "Türkiye'de vücut geliştirme, özellikle son yıllarda yüksek bir ivme kazanmaya başladı. Sporcu sayısı artıyor. Dünya şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde eden sporcularımız var." diye konuştu.

Şampiyonanın geçen yıl da Türkiye'de yapılmasının planlandığını ancak salgın nedeniyle iptal edildiğini anlatan Düzgören, yaptıkları girişimlerle şampiyonanın tekrar Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildiğini ve 500'den fazla sporcunun organizasyona katılmasının beklendiğini ifade etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise Bodrum'un gelişimine değer katan, sağlıklı dönüşümüne katkı sunan her türlü faaliyetin yanında olduklarını söyledi.

Yılmaz, Türkiye'de ilk defa böyle bir faaliyetin Bodrum'da gerçekleşecek olmasının da sevindirici olduğunu dile getirdi.

Toplantıya, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürü Necati Algül ve Türk Hava Yolları Bodrum Satış Müdürü Cengiz Tuncel de katıldı.