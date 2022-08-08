Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı

08.08.2022 13:23
Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı

2022 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası, bireysel finaller ve ardından gerçekleştirilen madalya töreni ile tamamlandı.

2022 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası, bireysel finaller ve ardından gerçekleştirilen madalya töreni ile tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri'nde 3 Ağustos'tan beri devam etmekte şampiyonada bireyselde ve takımlarda birinci olan sporcular şöyle:

Klasik Yay 13-14 Erkek Takımı: İsmail Rüzgar Akyüz, Hüseyin Erdem Demir, Yunus Emre Kaya.

Klasik Yay 13-14 Kadın Takımı: Melek Naz Alkan, Erva Medine Sazak, Melike Taşbaşı,

Klasik Yay 13-14 Karışık Takımı: Nihan Nida Uzunsoy, Bilal Numan İnan.

Klasik Yay 13-14 Erkek: Hüseyin Erdem Demir.

Klasik Yay 13-14 Kadın: Melike Taşbaşı.

Makaralı Yay 13-14 Erkek Takımı: Batuhan Levent Sağlam, Emirhan Efe Konak, Nazır Bahadır Özcan.

Makaralı Yay 13-14 Kadın Takımı: Gülsüm Kalyon, Sevda Özkan, Nimet Zülal Saymaz.

Makaralı Yay 13-14 Karışık Takımı: Selin Çakır, Furkan Doruk Mutlu.

Makaralı Yay 13-14 Erkek: Batuhan Levent Sağlam.

Makaralı Yay 13-14 Kadın: Ecesu Demircan.

YORUMLAR
500
Deniz Erkin Purut'a Genç Yaşta Gelen Başarı. Deniz Erkin Purut'a Genç Yaşta Gelen Başarı. Eyüpsultanlı sporcu Yunus Dursun Milli takım kampına katıldı Eyüpsultanlı sporcu Yunus Dursun Milli takım kampına katıldı
Kaynak: AA

Hüseyin Erdem, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
12:24 İşlediği cinayetler 25 yıl sonra ortaya çıktı: 75 yaşındaki kadın, kocasını tüfekle, kızını zehirleyerek öldürmüş
12:15 Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
12:02 Futbol maçında ilgi çeken mücadele! İki futbolcu topu kapmak için adeta güreş tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:11:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement