Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı

2022 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası, bireysel finaller ve ardından gerçekleştirilen madalya töreni ile tamamlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri'nde 3 Ağustos'tan beri devam etmekte şampiyonada bireyselde ve takımlarda birinci olan sporcular şöyle:
Klasik Yay 13-14 Erkek Takımı: İsmail Rüzgar Akyüz, Hüseyin Erdem Demir, Yunus Emre Kaya.
Klasik Yay 13-14 Kadın Takımı: Melek Naz Alkan, Erva Medine Sazak, Melike Taşbaşı,
Klasik Yay 13-14 Karışık Takımı: Nihan Nida Uzunsoy, Bilal Numan İnan.
Klasik Yay 13-14 Erkek: Hüseyin Erdem Demir.
Klasik Yay 13-14 Kadın: Melike Taşbaşı.
Makaralı Yay 13-14 Erkek Takımı: Batuhan Levent Sağlam, Emirhan Efe Konak, Nazır Bahadır Özcan.
Makaralı Yay 13-14 Kadın Takımı: Gülsüm Kalyon, Sevda Özkan, Nimet Zülal Saymaz.
Makaralı Yay 13-14 Karışık Takımı: Selin Çakır, Furkan Doruk Mutlu.
Makaralı Yay 13-14 Erkek: Batuhan Levent Sağlam.
Makaralı Yay 13-14 Kadın: Ecesu Demircan.
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