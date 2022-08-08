Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri'nde 3 Ağustos'tan beri devam etmekte şampiyonada bireyselde ve takımlarda birinci olan sporcular şöyle:

Kaynak: AA

Hüseyin Erdem, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

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