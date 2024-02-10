2023-2024 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi - Son Dakika
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Spor

2023-2024 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi

2023-2024 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi

Türkiye profesyonel futbol liglerinde, 2023-2024 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.

10.02.2024 00:09
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Türkiye profesyonel futbol liglerinde, 2023-2024 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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