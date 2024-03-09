2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor - Son Dakika
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Spor

2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam ediyor. Alp disiplini slalomda madalyalar sahibini buldu. Snowboard banked slalomda altın madalyaları Çinli sporcular aldı. Futsal erkeklerde yarı finalistler belli oldu. Curling'te maçlar devam etti.

09.03.2024 23:42  Güncelleme: 23:56
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- 2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam ediyor.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini slalomda madalyalar sahibini buldu. Palandöken'de gerçekleşen slalom yarışlarında kadınlarda Avusturyalı Melissa Koeck, erkeklerde ise Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya kazandı.

Slalomda madalya kazanan isimler şöyle:

Kadınlar

Altın Madalya: Melissa Koeck (Avusturya) 1: 40.44

Gümüş madalya: Nele Schutzbach (Almanya) 1: 48.67

Bronz madalya: Melanie Rembaud (Fransa) 1: 51.54

Erkekler

Altın madalya: Bruno Lukaszyk (Polonya) 1: 31.71

Gümüş madalya: Thomas Luxcey (Fransa) 1: 32.65

Bronz madalya: Luca Loranzi (İtalya) 1: 32.97

Snowboard banked slalomda altın madalyalara Çin damgası

İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard banked slalomda altın madalyaları Çinli sporcular aldı. Banked slalom yarışına erkeklerde 15, kadınlarda ise 10 sporcu katıldı. Erkeklerde altın madalyayı Çin'den Bin Yang, kadınlarda ise aynı ülkeden Yueyue Zhao elde etti.

Snowboard banked slalomda sonuçlar şöyle:

Kadınlar

Altın madalya: Yueyue Zhao (Çin) 39.70

Gümüş madalya: Lulu Wang (Çin) 40.43

Bronz madalya: Lisa Zoerweg (Avusturya) 43.23

Erkekler

Altın madalya: Bin Yang (Çin) 36.40

Gümüş madalya: Thomas Belingheri (İtalya) 36.83

Bronz madalya Yongseok Choi (Güney Kore) 37.72

2023 Kış Deaflympics'te futsal erkeklerde yarı finalistler belli oldu

Futsal müsabakalarında erkeklerde yarı finalistler belli oldu. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda erkeklerde çeyrek final maçları oynandı. Türkiye, çeyrek finalde Japonya'yla karşılaştı. Japonya 18. dakikada Yuki Tsuchiya'yla 1-0 öne geçti. Milliler bu gole hemen karşılık verdi ve 19. dakikada Yusuf Ataş'ın golüyle 1-1'e getirdi. İki takım da hem ilk yarı hem de ikinci yarıda başka gol üretemedi ve müsabakanın normal süresi 1-1 berabere bitti. Uzatma bölümünde 46. dakikada Yuki Tsuchiya ve 49. dakikada da Fubuki Nodera'nın golleriyle 3-1 yenen Japonya yarı finale yükseldi. Türkiye, 5-8 klasman maçında İtalya'yla karşılaşacak.

Günün diğer çeyrek final maçlarında ise İran, Cezayir'i 8-2, Brezilya, Tayland'ı 6-2, İspanya ise İtalya'yı uzatmada 5-3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İran - Brezilya ve Japonya - İspanya karşılaşacak.

Curling'te maçlar devam etti

Curling branşında erkeklerde ve kadınlarda müsabakalara devam edildi. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde 8 müsabaka yapıldı. Erkeklerde Türkiye, Güney Kore'ye 11-2 yenildi. Milli takım akşam seansında Japonya'ya 9-5 kaybetti. Kadınlarda ise milliler Güney Kore'ye 14-0 kaybetti.

Curling müsabakalarında sonuçlar şöyle:

İtalya - Macaristan: 5-15

Ukrayna - Çin: 4-10

Japonya - Polonya: 3-5

Türkiye - Güney Kore: 2-11

Kadınlar

Polonya - Ukrayna: 4-10

Japonya - Türkiye: 9-5

Macaristan - İsviçre: 10-5

İtalya - Çin: 2-8

Kaynak: İHA

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