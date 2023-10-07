Max Verstappen, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu

Formula 1'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sprint yarışı sonucunda Verstappen, 2023 sezonu Formula 1 şampiyonluğunu garantilemiş oldu.
Verstappen, sprint yarışında aldığı puanlarla yarınki Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Yarınki Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle;
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