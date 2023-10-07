Max Verstappen, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika

Max Verstappen, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu

Son Güncelleme: 07.10.2023 23:08

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu, Hollandalı pilot Max Verstappen oldu. Red Bull takımının pilotu Verstappen, üst üste 3. kez bu unvanı kazandı.

Formula 1'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti.

SPRİNT YARIŞI SONUNDA ŞAMPİYON OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sprint yarışı sonucunda Verstappen, 2023 sezonu Formula 1 şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu Verstappen oldu

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Verstappen, sprint yarışında aldığı puanlarla yarınki Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Yarınki Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle;

Pilotlar

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Max Verstappen, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Max Verstappen, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika
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