2024-2025 Futbol Sezonu İçin Yalova'da Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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2024-2025 Futbol Sezonu İçin Yalova'da Kura Çekimi Yapıldı

2024-2025 Futbol Sezonu İçin Yalova\'da Kura Çekimi Yapıldı

Yalova'da gerçekleştirilen kura çekimiyle 1. Amatör Küme takımlarının grupları belirlendi. Sezon öncesi yapılan çekimde A ve B grupları oluşturuldu. İlk karşılaşmalar 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak.

29.08.2024 16:25  Güncelleme: 16:26
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2024-2025 futbol sezonu için Yalova'da geri sayım başladı. Sezon öncesi gerçekleştirilen kura çekimiyle 1. Amatör Kümede mücadele edecek takımların grupları belirlendi.

Kura çekimi Yalova Amatör Evi Ali Düşmez Konferans Salonunda yapıldı. Yeni sezonda A Grubunda Demirspor, 1973 Tokmakspor, Soğucakspor, Anadoluspor, Coşkunspor, Doğuşspor ve Acarspor yer alacak. B Grubunda ise Samanlıspor, Yenimahalle, Kaytazdere Belediyespor, Yalova Üniversitesi, Termal Belediyespor ve Doğanspor mücadele edecek. Süper Amatör Kümeden düşen Hersekspor'un yanı sıra geçen sezon 1. Amatör Kümede kalan Çalıca Gençlik ve Çavuşçiftliği Kültürspor ile 2. Amatör Kümeden yükselen Yalova Çotanaklarspor ve Kirazlı Köyüspor, bu sezon lige katılmayacak.

Kura çekiminde Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul ve Futbol İl Temsilcisi Gökhan Güngör'ün yanı sıra kulüp temsilcileri de yer aldı. 1. Amatör Kümede ilk karşılaşmalar 5- 6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak. Ligin statüsü ise 6 Eylül 2024 tarihinde netleşecek ve Futbol İl Temsilciliği tarafından kulüplere duyurulacak. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024-2025 Futbol Sezonu İçin Yalova'da Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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