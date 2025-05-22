2024-2025 Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri İçin En İyi 32 Takım Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 Voleybol sezonu Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası finallerine kalan en iyi 32 takım belli oldu.

Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 23-29 Haziran tarihlerinde İzmir'de oynanacak. Türkiye şampiyonasında Aydın ilini Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı temsil edecek.

Şampiyonaya doğrudan katılan 16 takım 1. Torbada, gruplarında birinci olarak finallerde oynamaya hak kazanan 16 takım ise 2. Torbada yer alacak. Finallerde mücadele edecek en iyi 32 takımın eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi 22 Haziran'da yapılacak. - AYDIN