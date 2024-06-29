EURO 2024'te Almanya-Danimarka maçı yağmur nedeniyle durdu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Almanya ile Danimarka arasındaki maç, yoğun yağmur ve dolu nedeniyle 35. dakikada durdu. Maçın devam etmesi için hava koşullarının düzeltilmesi bekleniyor.
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30.06.2024 04:50:18. #1.12#
SON DAKİKA: EURO 2024'te Almanya-Danimarka maçı yağmur nedeniyle durdu - Son Dakika
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