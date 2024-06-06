2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Ergan Dağı'nda Başladı - Son Dakika
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Spor

2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Ergan Dağı'nda Başladı

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, heyecanlı bir parkura sahip Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı. 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu, 9 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan şampiyonada yer alıyor. Dünyaca ünlü sporcular, dörderli eleme finallerinde saatte 130 kilometreye varan hızlara ulaşarak keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergileyecek.

06.06.2024 08:35
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2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, keskin virajlara ve son derece heyecanlı bir parkura sahip Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen ve 9 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan şampiyonada, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan dünyaca ünlü sporcular, dörderli eleme finallerinde teknik kaykaylar üzerinde saatte 130 kilometreye varan hızlara ulaşacak ve keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergileyecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Ergan Dağı'nda Başladı - Son Dakika

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