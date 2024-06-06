2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Ergan Dağı'nda Başladı

Spor

2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, keskin virajlara ve son derece heyecanlı bir parkura sahip Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen ve 9 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan şampiyonada, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan dünyaca ünlü sporcular, dörderli eleme finallerinde teknik kaykaylar üzerinde saatte 130 kilometreye varan hızlara ulaşacak ve keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergileyecek. - ERZİNCAN