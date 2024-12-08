2024 Extreme Kupası Finali Bolu'da Yapıldı - Son Dakika
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2024 Extreme Kupası Finali Bolu'da Yapıldı

2024 Extreme Kupası Finali Bolu\'da Yapıldı

Bolu'da düzenlenen 2024 Extreme Kupası'nın finalinde TR1 ve TR2 kategorilerinde yarışlar gerçekleşti.

08.12.2024 19:46
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın finali olan 5. ayak yarışları Bolu'da yapıldı.

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) Çakmaklar Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda TR1 ve TR2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcu yarıştı.

İki gün süren yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

TR-1:

1. Uğur Kabal-Mesut Karaaslan

2. Emre Avcı-Eray Avcı

3. Can Özkurt-Seyfullah Tahir

TR-2:

1 . Cihan Çelikten-Adem Yılmaz

2. Atilla Çakır-Şenal Coşkun

3. Oğuz Kağan Öztürk-Gökhan Yalçın

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Extreme Kupası Finali Bolu'da Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Extreme Kupası Finali Bolu'da Yapıldı - Son Dakika
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