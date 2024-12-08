2024 Extreme Kupası Finali Bolu\'da Yapıldı

Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın finali olan 5. ayak yarışları Bolu'da yapıldı.

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) Çakmaklar Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda TR1 ve TR2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcu yarıştı.

İki gün süren yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

TR-1:

1. Uğur Kabal-Mesut Karaaslan

2. Emre Avcı-Eray Avcı

3. Can Özkurt-Seyfullah Tahir

TR-2:

1 . Cihan Çelikten-Adem Yılmaz

2. Atilla Çakır-Şenal Coşkun

3. Oğuz Kağan Öztürk-Gökhan Yalçın