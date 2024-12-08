2024 Extreme Kupası Finali Bolu\'da Yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın finali olan 5. ayak yarışları Bolu'da yapıldı.
Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) Çakmaklar Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda TR1 ve TR2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcu yarıştı.
İki gün süren yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
TR-1:
1. Uğur Kabal-Mesut Karaaslan
2. Emre Avcı-Eray Avcı
3. Can Özkurt-Seyfullah Tahir
TR-2:
1 . Cihan Çelikten-Adem Yılmaz
2. Atilla Çakır-Şenal Coşkun
3. Oğuz Kağan Öztürk-Gökhan Yalçın
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